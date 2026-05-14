В Перми математик в шутку ограничил использование числа 67

Пермский учитель математики повесил объявление о запрете числа 67 В Перми математик в шутку ограничил использование числа 67

Москва14 мая Вести.Учитель математики в одной из пермских школ повесил шуточное объявление об ограничении использования числа 67 на уроке для того, чтобы укрепить в классе дисциплину, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Тем ученикам, которые произнесут или напишут "шесть-семь", "67" или "six-seven", грозят дополнительные задания, говорилось в объявлении.

Школьники проявили бурные эмоции на число, решая задачу на уроке математики. … Педагог спокойно и с юмором отреагировал на ситуацию говорится в сообщении

Тем не менее, ситуацию взяла на контроль администрация образовательного учреждения.

С классом проведены профилактические беседы, а информация о реальном запрете числа 67 в школах Перми не соответствует действительности, уточнили в мэрии города.

Среди молодежи фраза "6-7", "67" или "six-seven" является популярным мемом, который используют для ответа на любой вопрос без обязательного буквального смысла – как реакцию с неопределенным смыслом.