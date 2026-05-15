В Пензенской области утвердили порядок действий при эвакуации на экзаменах

Москва15 мая Вести.Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко дал указание руководителям школ отработать эвакуацию с экзаменов на случай сигнала об опасности. Вопрос обсуждался на заседании областного правительства, где говорили о безопасности проведения государственной итоговой аттестации.

В региональном министерстве образования подготовили рекомендации для всех 88 пунктов приема экзаменов - как действовать, если поступит сигнал тревоги.

Глава региона распорядился провести практические тренировки, чтобы выпускники знали: после эвакуации они смогут вернуться и завершить экзамен.

Поручил руководителям системы образования отработать действия на практике, чтобы выпускники знали, что после эвакуации можно будет продолжить экзамен - в тот же день или в резервный написал Олег Мельниченко в мессенджере MAX

В 2026 году итоговую аттестацию проходят более 13 тысяч девятиклассников и более 5 тысяч одиннадцатиклассников.