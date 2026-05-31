Москва31 мая Вести.Радиостанция УВБ-76, также известная как "Радиостанция Судного дня" и "Жужжалка", передала в эфир новое зашифрованное сообщение. Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы частоты.

В 15:22 по московскому времени в эфире радиостанции прозвучало слово "тяжомаис".

Ранее радиостанция передавала в эфир новые шифровки 28 мая. За сутки эфире "Жужжалки" прозвучало четыре слова.

В эфире радиостанции "УВБ-76" часто звучат настоящие слова и набор букв, а также числовые сообщения. Предназначение станции не раскрывается, однако некоторые пользователи сети связывают послания с мировыми событиями.