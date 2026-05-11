"Радиостанция Судного дня" передала в эфир новую шифровку

Москва11 мая Вести.Радиостанция УВБ-76, известная как "Радиостанция Судного дня" или "жужжалка", передала в эфир новое зашифрованное сообщение. Об этом заявил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы частоты.

Так, 11 мая в 10:33 по московскому времени радиостанция передала в эфир сообщение "головчатый".

Последнее сообщение радиостанция передавала 7 мая. Тогда в ее эфире прозвучало слово "рафмоплет".

В эфире "УВБ-76" регулярно транслируются как реальные, так и вымышленные слова, а также числовые последовательности. Официальное назначение этой станции не раскрывается, однако некоторые пользователи интернета пытаются связать ее сигналы с крупными мировыми событиями.