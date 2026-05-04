Москва4 мая Вести.Радиостанция УВБ-76, известная как "Радиостанция Судного дня" и "жужжалка", передала в эфир слово "плавбаза". Об этом пишет Telegram‑канал "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы станции на этой частоте.

Сообщение прозвучало в эфире 4 мая, в 12:47 мск.

УВБ-76 регулярно транслирует как настоящие, так и вымышленные слова, а также числа. Назначение станции официально не раскрывается, однако некоторые пользователи интернета пытаются увязать ее послания с крупными событиями в мире.

30 апреля в эфире радиостанции прозвучали слова "сексофай" и "кобчик".