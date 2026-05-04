В эфире "радиостанции Судного дня" УВБ-76 прозвучал второй за день сигнал

"Радиостанция Судного дня" передала второе за день сообщение В эфире "радиостанции Судного дня" УВБ-76 прозвучал второй за день сигнал

Москва4 мая Вести.В эфире радиостанции УВБ-76, известной также как "радиостанция Судного дня" и "жужжалка", в понедельник был зафиксирован новый, второй за сутки сигнал.

Об этом пишет Telegram‑канал "УВБ-76 логи", который специализируется на мониторинге работы станции на этой частоте.

Сообщение было передано в радиоэфир в 14.21 по московскому времени и содержало кодовое слово "Минусовый".

Ранее в тот же день канал сообщал о другом сигнале, переданном "радиостанцией Судного дня", — "плавбаза".

УВБ-76 регулярно транслирует как настоящие, так и вымышленные слова, а также числа. Назначение станции официально не раскрывается, однако некоторые пользователи интернета пытаются увязать ее послания со значимыми событиями, которые происходят в мире.

30 апреля в эфире радиостанции прозвучали слова "сексофай" и "кобчик".