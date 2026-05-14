"Радиостанция Судного дня" передала в эфир второе за день сообщение В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучало слово "довесочек"

Москва14 мая Вести."Радиостанция Судного дня", также известная как "УВБ-76" и "жужжалка", передала в четверг, 14 мая, второе за день зашифрованное сообщение. Об этом говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы этой частоты.

В 18.46 по московскому времени в эфире прозвучало слово "довесочек". Ранее в этот же день "УВБ-76" передала слово "суперзвезда".

До этого, 11 мая, в эфире "жужжалки" было передано слово "негромкий".

В эфире радиостанции "УВБ-76" часто звучат настоящие и выдуманные слова, а также числовые сообщения. Предназначение станции не раскрывается, однако некоторые пользователи сети связывают послания с мировыми событиями.