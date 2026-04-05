"Радиостанция Судного дня" передала третье зашифрованное сообщение за день

Москва5 апр Вести."Радиостанция Судного дня", известная как "УВБ-76" или "жужжалка" передала в эфир третье зашифрованное сообщение за воскресенье, 5 апреля.

Информация об этом появилась в Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает вещание этой частоты.

Сообщение "ФЛИКОБЫТ" было передано в 17.08 по московскому времени.

Ранее 5 апреля "радиостанция Судного дня" передала в эфир слово "ТЕЛЕЖКА". Оно прозвучало в 14.12 по Москве. В 15.40 в эфире прозвучало слово "ДЕЛИКАТНЫЙ".

На волне "УВБ-76" регулярно передают как реальные, так и вымышленные слова. Также там звучат числовые сообщения. Назначение станции официально не раскрывается, но некоторые пользователи сети пытаются увязывать звучащие в эфире послания с текущими мировыми событиями.