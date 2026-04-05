Москва5 апрВести."Радиостанция судного дня УВБ-76", также известная как "жужжалка", передала в эфир 5 апреля второе за день зашифрованное сообщение. Об этом заявил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы частоты.
Так, в 15.40 по московскому времени эфире радиостанции прозвучало слово "ДЕЛИКАТНЫЙ".
Ранее "жужжалка" передала в эфир слово "ТЕЛЕЖКА".
На волне "УВБ-76" регулярно передают как реальные, так и вымышленные слова, а также числовые сообщения. Назначение станции официально не раскрывается, однако часть интернет-пользователей пытается увязывать ее послания с текущими мировыми событиями.