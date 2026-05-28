В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучала четвертая за день шифровка

Москва28 мая Вести.Радиостанция УВБ-76, также известная как "Радиостанция Судного дня" и "жужжалка", передала в эфир четвертое зашифрованное сообщение за день. Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы частоты.

В 19:03 по московскому времени в эфире радиостанции прозвучало слово "власяничный".

Ранее "Радиостанция Судного дня" передала в эфир три зашифрованных сообщения. В них, в отличие от четвертого сообщения, прозвучали отчетливые слова - "паранойя", "вигвам" и "оттягивание".

В эфире радиостанции "УВБ-76" часто звучат настоящие и выдуманные слова, а также числовые сообщения. Предназначение станции не раскрывается, однако некоторые пользователи сети связывают послания с мировыми событиями.