Москва16 апр Вести.Радиостанция УВБ-76, известная как "Радиостанция Судного дня" или "жужжалка", 16 апреля передала в эфир очередное новое слово. Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает работу станции на этой частоте.

По данным канала, в 18:57 в эфире прозвучало слово "кратовгиб".

Ранее в этот же день в 10:46 по московскому времени зафиксировали сообщение со словом "ассолев", а в 12:28 мск - еще один сигнал, в котором прозвучало слово "криптонит".

В эфире "УВБ-76" регулярно транслируются как реальные, так и вымышленные слова, а также числовые последовательности. Официальное назначение этой станции не раскрывается, однако некоторые пользователи интернета пытаются связать ее сигналы с крупными мировыми событиями.