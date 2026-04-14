Москва14 апр Вести.Радиостанция "УВБ-76", также известная как "Радиостанция Судного дня" и "жужжалка", 14 апреля передала в эфир новое зашифрованное сообщение. Об этом говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы этой частоты.

В 12.46 по московскому времени в эфире прозвучало слово "наймотать".

Днем ранее, 13 апреля, "жужжалка" передавала слова "люсоштоф", "ассамблея", "китайский" и "ершистый".

В эфире радиостанции "УВБ-76" часто звучат настоящие и выдуманные слова, а также числовые сообщения. Предназначение станции не раскрывается, однако некоторые пользователи сети связывают послания с мировыми событиями.