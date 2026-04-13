Москва13 апр Вести.Радиостанция "УВБ-76", также известная как "Радиостанция Судного дня" и "жужжалка", менее чем за 1,5 часа передала в эфир два зашифрованных сообщения. Об этом говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы этой частоты.

Первое сообщение радиостанция передала в 12.52 по московскому времени. В эфире прозвучало слово "люсоштоф". Вторая шифровка – "ассамблея" – была выдана в 14.12 мск.

Последний раз "жужжалка" передавала шифровку 9 апреля. Тогда в эфире прозвучало слово "подливочный".

В эфире радиостанции "УВБ-76" часто звучат настоящие и выдуманные слова, а также числовые сообщения. Предназначение станции не раскрывается, однако некоторые пользователи сети связывают послания с мировыми событиями.