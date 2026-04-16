Москва16 апр Вести.Радиостанция УВБ-76, также известная как "Радиостанция Судного дня" и "жужжалка", передала в эфир 16 апреля два новых сообщения. Об этом пишет Telegram‑канал "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы станции на этой частоте.

Согласно данным канала, первое сообщение прозвучало в 10:46 по московскому времени и содержало слово "ассолев". Второе послание записали в 12:28 мск. В эфире было передано слово "криптонит".

Предыдущее сообщение "Радиостанции Судного дня" прозвучало 14 апреля. УВБ-76 передала в эфир два слова – "наймотать" и "бортограф".

В эфире "УВБ-76" регулярно транслируются как настоящие, так и вымышленные слова, а также числовые последовательности. Назначение станции официально не раскрывается, однако некоторые пользователи интернета пытаются увязать ее послания с крупными мировыми событиями.