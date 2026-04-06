"Радиостанция Судного дня" вышла в эфир с двумя новыми словами

Москва6 апр Вести."Радиостанция Судного дня", также известная как "УВБ-76" или "Жужжалка", передала за утро понедельника, 6 апреля, два новых слова. Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", отслеживающий частоту.

Сообщения прозвучали в эфире в 11.40 мск.

НЖТИ 05546 ГОТ 3287 2445 БЛУДОНАТР 2357 6493 передал мониторинговый канал

Предназначение станции "УВБ-76" не раскрывается. Пользователи сети связывают шифровки с текущими мировыми событиями.

Накануне на частоте прозвучали три слова, в том числе "тележка" и "фликобыт".