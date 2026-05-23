"Радиостанция Судного дня" передала в эфир два новых слова Радиостанция УВБ-76 передала в эфир слова "сказопат" и "снопотюль"

Москва23 мая Вести.Радиостанция УВБ-76 выдала в эфир сообщение, в котором содержались два слова — "сказопат" и "снопотюль". Об этом сообщили авторы Telegram-канала "УВБ-76 логи", которые ведут записи о трансляции.

Сообщение с новыми словами прозвучало в 18.23 по московскому времени. Также они сопровождались шифровкой из букв и цифр.

ТОД3 У352 ДХГЕ 94066 09270 32781 СКАЗОПАТ 7507 4374 СНОПОТЮЛЬ 5422 8119 говорится в сообщении

УВБ-76, которую также называют "Радиостанцией Судного дня" и "Жужжалкой", вещает на частоте 4625 кГц в коротковолновом диапазоне. Официально назначение эфира не раскрывается, но пользователи интернета ищут связь между сообщениями и мировыми событиями.

Ранее "Жужжалка" активизировалась во время совместных учений ядерных сил Российской Федерации и Белоруссии 21 мая. В тот день радиостанция выдала в эфир семь сообщений.