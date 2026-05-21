Радиостанция УВБ-76 активизировалась на фоне ядерных учений РФ и Белоруссии Радиостанция УВБ-76 передала в эфир слова "жестокаин", "королевна" и "блиноспас"

Москва21 мая Вести.УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня" и "жужжалка", передала в эфир семь сообщений, некоторые из которых содержали сразу несколько слов. Об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который записывает эфир станции.

Первое сообщение прозвучало в 07.09 по московскому времени и содержало слово "жестокаин". Следом в течение дня кроме цифр и буквенных сочетаний были озвучены слова "ляповнук", "блиноспас", "вруновал", "королевна", "капосуп", "братошик", "акрофи", "круговизг", "рубаха", "абабколист", "освещение", "воиножуир", "срывочиж", "маевка" и "файлокрах".

Ранее радиостанция не вела трансляцию так активно. С 14 по 20 мая в эфир было выпущено не более двух сообщений в день.

Официально назначение радиостанции "УВБ-76" не раскрывается. Некоторые пользователи интернета пытаются связать переданные последовательности и слова с мировыми событиями. Так, 21 мая Вооруженные силы Российской Федерации и Белоруссии проводили совместные учения ядерных сил, в ходе которых запускали баллистические и крылатые ракеты.