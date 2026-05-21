"Радиостанция Судного дня" передала в эфир три слова В эфире "радиостанции Судного дня" прозвучали слова "королевна" и "братошик"

Москва21 мая Вести."Радиостанция Судного дня" передала в четверг слова "королевна", "капосуп" и "братошик". Об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает работу станции.

Сообщение прозвучало в 11.03 мск.

Ранее утром станция также передала слово "жестокаин".

УВБ-76, также известная как "Жужжалка", работает на частоте 4625 кГц в коротковолновом диапазоне. Станция получила свое название из-за характерного монотонного сигнала, который периодически прерывается загадочными сообщениями. Назначение радиостанции официально не раскрывается, однако некоторые пользователи интернета связывают ее послания с крупными мировыми событиями.