"Радиостанция Судного дня" передала в эфир два новых слова

Москва20 апр Вести.В эфире радиостанции УВБ-76, известной как "Радиостанция Судного дня", прозвучали сигналы "принуждение" и "рюшосбой". Об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", отслеживающий ее активность.

По его данным, сообщение прозвучало в 11.32 мск. Шифровка традиционно сопровождалась четырехбуквенным кодом и тремя группами цифр.

УВБ-76, также известная как "Жужжалка", работает на частоте 4625 кГц в коротковолновом диапазоне. Станция получила свое название из-за характерного монотонного сигнала, который периодически прерывается зашифрованными сообщениями. Назначение радиостанции официально не раскрывается, однако некоторые пользователи интернета связывают ее послания с крупными мировыми событиями.