Москва19 апр Вести.Радиостанция "УВБ-76", также известная как "Радиостанция Судного дня" и "жужжалка", передала в эфир 19 апреля новое зашифрованное сообщение. Об этом пишет Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает работу станции на этой частоте.

По данным канала, в 00.09 по московскому времени в эфире прозвучало слово "пелевизатор".

Последний раз радиостанция транслировала слова 16 апреля, передав в эфир четыре шифровки. Ими стали слова "ассолев", "криптонит", "кратовгиб" и "мясоруб".

В эфире "УВБ-76" регулярно транслируются как настоящие, так и вымышленные слова, а также числовые последовательности. Назначение станции официально не раскрывается, однако некоторые пользователи интернета пытаются увязать ее послания с крупными мировыми событиями.