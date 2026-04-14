Москва14 апр Вести.Радиостанция "УВБ-76", известная как "Радиостанция Судного дня" и "жужжалка", второй раз за день вышла в эфир с зашифрованным сообщением. Об этом сообщается в Telegram‑канале "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы станции на этой частоте.

Согласно данным канала, первое сообщение 14 апреля прозвучало в 12.46 мск: в эфир было передано слово "наймотать".

Второе зашифрованное сообщение зафиксировано в 14.48 мск: в эфире прозвучало слово "бортограф".

В эфире "УВБ-76" регулярно транслируются как настоящие, так и вымышленные слова, а также числовые последовательности. Назначение станции официально не раскрывается, однако некоторые пользователи интернета связывают ее послания с крупными мировыми событиями.