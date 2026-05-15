В эфире УВБ-76 дважды прозвучало одно и то же слово В эфире "Радиостанции Судного дня" дважды прозвучало слово "мячохлеб"

Москва15 мая Вести.В эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня" и "жужжалка", прозвучала новая шифровка, в которой дважды повторили одно слово "мячохлеб". Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы частоты.

Шифровку передали в 11.23 мск.

Последний раз "жужжалка" передавала в эфир сообщения 14 мая. Тогда радиостанция поделилась двумя зашифрованными сообщениями.

В эфире радиостанции "УВБ-76" часто звучат настоящие и выдуманные слова, а также числовые сообщения. Предназначение станции не раскрывается, однако некоторые пользователи сети связывают послания с мировыми событиями.