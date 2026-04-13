В эфире "Радио Судного дня" прозвучало третье за день сообщение

Москва13 апр Вести.Радиостанция УВБ-76, также известная как "Радиостанция Судного дня" и "жужжалка", передала третье за день сообщение, о чем сообщил Telegram‑канал "УВБ‑76 логи", занимающийся мониторингом этой частоты.

Радиостанция передала сигнал с кодовым названием "Китайский".

Первое сообщение было передано в 12:52 по московскому времени и содержало слово "люсоштоф". Вторая шифровка, переданная в 14:12 по московскому времени, содержала слово "ассамблея".

Последний раз до этого "жужжалка" передавала шифровку 9 апреля, когда в эфире прозвучало слово "подливочный".

На частоте УВБ‑76 часто возникают как настоящие, так и выдуманные слова, а также числовые сообщения. Назначение станции официально не раскрывается, однако некоторые пользователи сети связывают ее послания с глобальными событиями.