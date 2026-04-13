В эфире "Радио Судного дня" прозвучало четвертое за день сообщение

Москва13 апр Вести.Радиостанция УВБ-76, также известная как "Радиостанция Судного дня" и "Жужжалка", передала в понедельник, 13 апреля, четвертое за день сообщение.

Сообщение размещено в Telegram-канале УВБ-76 логи, который отслеживает активность загадочной радиостанции.

НЖТИ 72684 ЕРШИСТЫЙ 1423 2212 говорится в посте

Согласно этой информации, сигнал поступил в 17:31 по московскому времени.

Ранее в 12:52 по Москве радио передало сообщение "НЖТИ 67483 ЛЮСОШТОФ 2404 2178". В 14:12 по Москве было получено сообщение "НЖТИ 61140 АССАМБЛЕЯ 1167 7293". В 16:02 в эфире радиостанции было: "НЖТИ 72871 КИТАЙСКИЙ 8875 1328".

УВБ-76 - военная коротковолновая радиостанция, которая вещает с 1976 года. В основном радио транслирует короткий жужжащий сигнал, также в эфире звучат закодированные сообщения, значения которых неизвестны. Интернет-пользователи связывают эти сигналы с мировыми событиями.