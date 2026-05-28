Москва28 мая Вести.Радиостанция УВБ-76, также известная как "Радиостанция Судного дня" и "Жужжалка", передала в эфир три зашифрованных сообщения за день. Об этом сообщили авторы Telegram-канала "УВБ-76 логи", которые ведут записи о трансляции.

Первое сообщение прозвучало в 10:54 по московскому времени и содержало слово "паранойя".

Вторую шифровку зафиксировали в 13:04 мск, прозвучало слово "вигвам".

Третье слово "оттягивание" прозвучало в 14:26 мск.

"Радиостанция Судного дня" вещает на частоте 4625 кГц в коротковолновом диапазоне. Официально назначение эфира не раскрывается, но пользователи интернета ищут связь между сообщениями и мировыми событиями.

Ранее "Жужжалка" активизировалась во время совместных учений ядерных сил Российской Федерации и Белоруссии 21 мая. В тот день радиостанция выдала в эфир семь сообщений.