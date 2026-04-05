Москва5 апр Вести.Радиостанция "Судного дня", известная как "УВБ-76" или "жужжалка", 5 апреля передала в эфир слово "тележка" на фоне ограничений в работе Telegram в России. Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает вещание этой частоты.

Уточняется, что это слово было передано в эфир в 14:12 по московскому времени.

На волне "УВБ-76" регулярно передают как реальные, так и вымышленные слова, а также числовые сообщения. Назначение станции официально не раскрывается, однако часть интернет-пользователей пытается увязывать ее послания с текущими мировыми событиями.

Ранее, в феврале, стало известно об ограничении работы Telegram в России из‑за, как заявляют власти, несоблюдения мессенджером российского законодательства. В марте администрация платформы сообщала, что только за 17-е число заблокировала 114 348 групп и каналов, нарушающих ее политику, однако Роскомнадзор заявлял, что по-прежнему фиксирует случаи невыполнения требований законов со стороны сервиса.