"Радиостанция Судного дня" передала в эфир второе за день сообщение "Жужжалка" передала в эфир слово "медиумизм"

Москва11 июн Вести.Радиостанция "УВБ-76", также известная как "Радиостанция Судного дня" и "жужжалка", передала в эфир второе за день зашифрованное послание: "медиумизм". Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы частоты.

Слово прозвучало в эфире 11 июня в 13.05 по московскому времени.

НЖТИ 69938 МЕДИУМИЗМ 7657 6170 говорится в сообщении

11 июня "жужжалка" передала послания в эфир впервые после 10 дней молчания. До этого на волнах радиостанции прозвучало слово "шарфотол".

В эфире радиостанции "УВБ-76" часто звучат настоящие и выдуманные слова, а также числовые сообщения. Предназначение станции не раскрывается, однако некоторые пользователи сети связывают послания с мировыми событиями.