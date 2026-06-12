Москва12 июн Вести.В эфире "Радиостанции Судного дня" - УВБ-76 - прозвучали новые сообщения, об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", отслеживающий активность станции.

По данным канала, вечером в четверг, 11 июня, в эфире прошло сообщение со словами "изоляторный", негоциант" и рядом цифр. Чуть ранее в этот же день станция передала слова "медиумизм" и "шарфотол".

Значение этих сообщений неизвестно.

Военная радиостанция УВБ-76 была создана в 1970-х годах. Основную часть суток она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому также она получила название "Жужжалка".