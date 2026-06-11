"Радиостанция Судного дня" передала в эфир еще два слова

"Радиостанция Судного дня" передала в эфир третью шифровку за день "Радиостанция Судного дня" передала в эфир еще два слова

Москва11 июн Вести.Радиостанция УВБ-76, также известная как "Радиостанция Судного дня" и "Жужжалка", передала третью шифровку за день. Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", занимающийся мониторингом работы частоты.

Еще два слова появились в эфире в 19.44 по московскому времени.

Так, в эфире прозвучали слова "изоляторный" и "негоциант".

До этого, 11 июня в 10.56 в эфире радиостанции прозвучало слово "шарфотол", а в 13.05 — "медиумизм".

В эфире радиостанции "УВБ-76" часто звучат настоящие и выдуманные слова. Кроме того, там можно услышать числовые сообщения. Предназначение станции не раскрывается, но ряд пользолвателей сети связывают послания с мировыми событиями.