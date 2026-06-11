"Шарфотол": "Радиостанция Судного дня" передала в эфир новое сообщение Радиостанция УВБ-76 передала в эфир новую шифровку

Москва11 июн Вести.Радиостанция УВБ-76, также известная как "Радиостанция Судного дня" и "жужжалка", передала в эфир новое зашифрованное послание. Об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который записывает эфир станции.

Так, в 10:56 по московскому времени в эфире радиостанции прозвучало слово "шарфотол".

По данным Telegram-канала, последний раз в эфире "жужжалки" шифровки звучали 1 июня. Тогда в эфир передали слово "сортотюк".

В эфире радиостанции "УВБ-76" часто звучат настоящие слова и набор букв, а также числовые сообщения. Предназначение станции не раскрывается, однако некоторые пользователи сети связывают послания с мировыми событиями.