Москва18 июнВести."УВБ-76", известная как "радиостанция Судного дня" или "Жужжалка", передала в эфир новое зашифрованное сообщение. Об этом говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы частоты.
Сообщение было передано в 10.50 мск 18 мая.
НЖТИ 87076 ОЩУПЫВАНИЕ 4068 5547говорится в шифровке
В эфире "УВБ-76" часто звучат настоящие и выдуманные слова, а также числовые сообщения. Предназначение станции неизвестно, однако некоторые пользователи сети связывают послания с мировыми событиями.