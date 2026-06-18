Москва18 июн Вести."УВБ-76", известная как "радиостанция Судного дня" или "Жужжалка", передала в эфир новое зашифрованное сообщение. Об этом говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы частоты.

Сообщение было передано в 10.50 мск 18 мая.

НЖТИ 87076 ОЩУПЫВАНИЕ 4068 5547 говорится в шифровке

В эфире "УВБ-76" часто звучат настоящие и выдуманные слова, а также числовые сообщения. Предназначение станции неизвестно, однако некоторые пользователи сети связывают послания с мировыми событиями.