"Радио Судного дня" передало в эфир второе сообщение за день

Загадочное "Радио Судного дня" передало в эфир слово "обезьянка" "Радио Судного дня" передало в эфир второе сообщение за день

Москва25 июн Вести.Радиостанция "УВБ-76", также известная как "Жужжалка" или "Радио Судного дня", передала в эфир второе сообщение за четверг, 25 июня. Об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции.

НЖТИ 09989 ОБЕЗЬЯНКА 3641 5048 говорится в сообщении

Ранее в этот же день в эфире станции прозвучало "НЖТИ 56231 КРЮК 6856 1920".

"УВБ-76" - это коротковолновая радиостанция, предназначение которой неизвестно. Некоторые пользователи сети связывают попавшие в эфир сообщения с мировыми событиями.