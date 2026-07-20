"Радиостанция Судного дня" передала в эфир два новых сообщения

"Радио Судного дня" передало в эфир два загадочных сообщения "Радиостанция Судного дня" передала в эфир два новых сообщения

Москва20 июл Вести.Радиостанция "УВБ-76", также известная как "Жужжалка" или "Радио Судного дня", передала в эфир два новых сообщения. На это обратил внимание Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции.

В понедельник, 20 июля, в 12:35 по московскому времени в эфире было, в частности, слово "аракогнев".

В 14:10 радио передало в эфир, в том числе, слово "оброк".

"УВБ-76" - коротковолновая радиостанция, о предназначении которой информации нет. Радио начало свое вещание, предположительно, в 70-х годах. Некоторые интернет-пользователи связывают попавшие в эфир сообщения с мировыми событиями.