Москва9 авг Вести.Радиостанция УВБ-76, которая также известна как "Радиостанция Судного дня" или "Жужжалка", 9 августа передала в эфир новую шифровку. Информация об этом появилась в Telegram-канале "УВБ-76 логи".

Канал занимается мониторингом работы частоты. По его данным, шифровка — слово "шрамоскот" — появилась в эфире в 15.41 по московскому времени.

Настоящие и выдуманные слова периодически звучат в эфире радиостанции "УВБ-76". Там также можно услышать и числовые сообщения. Предназначение станции не раскрывается, но некоторые пользователи сети связывают прозвучавшие в эфире шифровки с мировыми событиями.