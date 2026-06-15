Таинственная "радиостанция Судного дня" вышла в эфир с новым словом В эфире "радиостанции Судного дня" прозвучали слова "карандаш" и "плица"

Москва15 июн Вести.Коротковолновая радиостанция "УВБ-76", также известная как "радиостанция Судного дня" и "Жужжалка", передала в эфир новое зашифрованное послание. Об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы частоты.

В понедельник, 15 июня, в 13:10 мск станция передала сообщение "карандаш". Примерно через полтора часа — в 14:44 мск — в эфире "Жужжалки" прозвучало слово "плица".

12 июня "УВБ-76" выдала слова "медиумизм", "шарфотол", "изоляторный" и "негоциант".

"УВБ-76" непрерывно вещает с середины 1970-х годов на частоте 4625 кГц. Официально назначение радиостанции не раскрывается, но интернетчики ищут связь между прозвучавшими в эфире "Жужжалки" сообщениями и мировыми событиями.