Москва29 июн Вести.Радиостанция УВБ-76, известная как "Радиостанция Судного дня", после трех суток непрерывного жужжания передала новое сообщение. Новая шифровка традиционно сопровождается символами НЖТИ и тремя рядами цифр.

В эфир было передано несуществующее в русском языке слово "верхосок".

Шифровка прозвучала в эфире в 15:34 мск. свидетельствует Telegram-канал "УВБ-76 логи"

До этого крайние сообщения радиостанция выдала в эфир 25 июня. Тогда это были два сообщения с кодами, сопровождаемые реально существующими словами. В первом сообщении таким словом был "крюк", а во втором – "обезьянка".

Радиостанция УВБ-76 ведет вещание с 1976 года. На ее волнах большую часть времени слышны лишь жужание и белый шум, но иногда она передает некие зашифрованные сообщения.

24 июня радиостанция передала в эфир сразу 20 сообщений. А за два дня до этого сообщений было всего четыре. Но в этих сообщениях встречались загадочные слова – "глазище", "обедобуян", "клыкотрюм" и "станонант".