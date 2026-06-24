Радиостанция "УВБ-76" передала в эфир 20-е за день сообщение

"Радиостанция Судного дня" передала в эфир 20-е за день сообщение Радиостанция "УВБ-76" передала в эфир 20-е за день сообщение

Москва24 июн Вести.Радиостанция "УВБ-76", также известная как "Радиостанция Судного дня" и "жужжалка", передала в эфир 20-е за день зашифрованное послание: "клювик". Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы частоты.

Слово прозвучало в эфире 24 июня в 17.10 по московскому времени.

НЖТИ 17768 КЛЮВИК 5162 7289 говорится в сообщении

До этого в течение дня "жужжалка" передала в эфир 19 посланий, среди которых семь двойных.

Ранее "УВБ-76" вещала 22 июня. Тогда на волнах радиостанции прозвучали слова "станонант", "обедобуян", "клыкотрюм" и "глазище".

В эфире радиостанции "УВБ-76" часто звучат настоящие и выдуманные слова, а также числовые сообщения. Предназначение станции не раскрывается, однако некоторые пользователи сети связывают послания с мировыми событиями.