"Радиостанция Судного дня" передала в эфир слова "Клыкотрюм" и "Глазище"

Радиостанция "УВБ-76" передала в эфир новые сообщения "Радиостанция Судного дня" передала в эфир слова "Клыкотрюм" и "Глазище"

Москва22 июн Вести."Радиостанция Судного дня", известная также как "УВБ-76", транслировала в эфир новые сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы частоты.

Первый сигнал был зафиксирован в 11:33 мск и содержал два сообщения - "Станонант" и Обедобуян".

Еще одно сообщение "Клыкотрюм" прозвучало в эфире "УВБ-76" в 13:28. В 15:16 радиостанция передала сообщение "Глазище".

В эфире "Радиостанции Судного дня" часто звучат настоящие и выдуманные слова, а также числовые сообщения. Предназначение станции неизвестно, однако некоторые пользователи сети связывают послания с мировыми событиями.