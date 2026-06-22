Москва22 июнВести."Радиостанция Судного дня", известная также как "УВБ-76", транслировала в эфир новые сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы частоты.
Первый сигнал был зафиксирован в 11:33 мск и содержал два сообщения - "Станонант" и Обедобуян".
Еще одно сообщение "Клыкотрюм" прозвучало в эфире "УВБ-76" в 13:28. В 15:16 радиостанция передала сообщение "Глазище".
В эфире "Радиостанции Судного дня" часто звучат настоящие и выдуманные слова, а также числовые сообщения. Предназначение станции неизвестно, однако некоторые пользователи сети связывают послания с мировыми событиями.