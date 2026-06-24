Москва24 июн Вести."Радиостанция Судного дня" в среду передала в эфир серию из восьми закодированных сообщений.

По данным Telegram-канала "УВБ-76 логи", который ведет мониторинг вещания, первое сообщение появилось в 11.03 по московскому времени и содержало слово "амиловкус". Затем последовали "растирание", "генолис", а в 11.26 прозвучала сразу пара слов — "гидопрах" и "предстоящий". Позже в эфире прозвучали "придирчивый" и "утюгонит". Кроме того, передавались сообщения "волокита" и "улусокорм". Таким образом, за несколько часов радиостанция выдала восемь кодовых позиций.

УВБ-76 — это военная радиостанция, созданная еще в 1970-х годах. Основную часть времени она транслирует лишь короткий жужжащий сигнал. Ранее активность радиостанции фиксировали 22 июня, когда она передала четыре слова: "станонат", "обедобуян", "клыкотрюм" и "глазище".