Москва3 июлВести.В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучали сообщения "герцотютя" и "смоковный", следует из данных, опубликованных Telegram-каналом "УВБ-76 логи", который отслеживает активность станции.
Отмечается, что сигналы были зафиксированы 3 июля в 19.56 по московскому времени.
УВБ-76 представляет собой военную радиостанцию, которая была создана в 1970-х годах. Основную часть времени она транслирует только короткий жужжащий сигнал.
В течение 24 июня радиостанция передала в эфир 20 зашифрованных посланий.