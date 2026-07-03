В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучали сигналы "герцотютя" и "смоковный"

В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучали два сообщения В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучали сигналы "герцотютя" и "смоковный"

Москва3 июл Вести.В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучали сообщения "герцотютя" и "смоковный", следует из данных, опубликованных Telegram-каналом "УВБ-76 логи", который отслеживает активность станции.

Отмечается, что сигналы были зафиксированы 3 июля в 19.56 по московскому времени.

УВБ-76 представляет собой военную радиостанцию, которая была создана в 1970-х годах. Основную часть времени она транслирует только короткий жужжащий сигнал.

В течение 24 июня радиостанция передала в эфир 20 зашифрованных посланий.