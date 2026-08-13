Москва13 авг Вести."Радиостанция Судного дня" УВБ-76, также известная как "жужжалка" передала в эфир четыре слова. Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", администраторы которого отслеживают активность в эфире.

Первое сообщение появилось в 10:39 по московскому времени. Оно содержало слово "расценка". Позже в эфире прозвучали буквенные сочетания, числа, а также слова "бурохиос", "звукошнек" и "выродок".

Официально предназначение радиостанции УВБ-76 не раскрывается. В эфире периодически звучат выдуманные и настоящие слова, а также буквенные и числовые последовательности.

Ранее активность радиостанции была выявлена 10 августа, тогда в эфире прозвучало три сообщения.