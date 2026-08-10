Москва10 авгВести.Радиостанция "УВБ-76", также известная как "Радиостанция Судного дня" или "Жужжалка", 10 августа передала в эфир три новых шифровки, сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи".
Сообщения были переданы в 10.57, 15.37 и 18.47 мск - в них были слова "пазогик", "артдивизион" и "нужник".
В эфире "Жужжалки" периодически звучат настоящие и выдуманные слова, а также числовые сообщения. Назначение станции неизвестно, но некоторые пользователи сети связывают звучащие в них шифровки с мировыми событиями.
Ранее "УВБ-76" передала в эфир слово "шрамоскот".