"Радиостанция Судного дня" передала три новых загадочных сообщения за день "Радиостанция Судного дня" вышла в эфир с тремя новыми сообщениями

Москва10 авг Вести.Радиостанция "УВБ-76", также известная как "Радиостанция Судного дня" или "Жужжалка", 10 августа передала в эфир три новых шифровки, сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи".

Сообщения были переданы в 10.57, 15.37 и 18.47 мск - в них были слова "пазогик", "артдивизион" и "нужник".

В эфире "Жужжалки" периодически звучат настоящие и выдуманные слова, а также числовые сообщения. Назначение станции неизвестно, но некоторые пользователи сети связывают звучащие в них шифровки с мировыми событиями.

Ранее "УВБ-76" передала в эфир слово "шрамоскот".