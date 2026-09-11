Москва11 сен Вести.Американская компания OpenAI рассматривает возможность замедлить разработку передовых технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщает агентство Bloomberg.

Гендиректор компании Сэм Альтман заявил сотрудникам, что OpenAI готова к регулированию темпов развития ИИ, и выразил надежду, что другие профильные лаборатории согласятся на подобный шаг, отмечает агентство.

В последние недели сотрудники ведущих компаний в области ИИ публично выражали обеспокоенность по поводу возросших рисков, связанных с передовыми системами ИИ подчеркивает Bloomberg

Представители OpenAI заявляли, что уже замедлили разработку отдельных компонентов моделей и приостановили некоторые процессы внутреннего обучения ИИ из соображений безопасности.

Ранее модель OpenAI решила одну из семи "задач тысячелетия" - проблему существования и гладкости решений уравнений Навье - Стокса. Компания использовала внутреннюю модель, возможности которой в значительной степени превосходят показатели GPT-6 Astra.