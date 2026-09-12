Москва12 сен Вести.Скорость развития новых моделей искусственного интеллекта должна быть замедлена, чтобы меры безопасности поспевали за ними. С таким заявлением выступил глава американской компании Anthropic Дарио Амодей.

Его корпорация выпустила на рынок нейросеть Claude. Также Амодей до открытия своей фирмы был одним из топ-менеджеров OpenAI, которая создала ChatGPT.

Я пришел к выводу, что для полноценного устранения рисков необходима еще большая осмотрительность, недостаточно лишь вкладываться в меры по предотвращению рисков, необходимо также замедлить темпы развития возможностей ИИ-моделей, чтобы меры безопасности успевали за ними. Мы должны снизить скорость развития возможностей ИИ-моделей пояснил Амодей

Его встревожили сообщения о том, что ИИ-агенты OpenAI автономно провели взлом инфраструктуры компании Hugging Face. Глава Anthropic представил план, по которому можно было бы организовать всесторонний аудит и контролировать темпы развития нейросетей.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что руководство OpenAI также рассматривает возможность замедления развития ИИ-моделей.