Москва14 июн Вести.Компанию Anthropic, разрабатывающую модели искусственного интеллекта (ИИ), не напрасно выгнали из Пентагона несколько месяцев назад, заявил глава военного министерства США Пит Хегсет.

Публикацию с соответствующим заявлением в соцсети Х шеф Пентагона сделал на фоне сообщений о блокировке американскими властями новейших ИИ-моделей компании по соображениям национальной безопасности.

Три месяца назад министерство войны выгнало AnthropicAI из нашего здания навсегда. Каждый проходящий день показывает, что это был правильный шаг написал Хегсет на своей странице

Ранее Anthropic сообщила об ограничении доступа к ее флагманским языковым ИИ-моделям – Fable 5 и Mythos 5 – после директивы правительства США. Как отметили в компании, власти полагают, что им стало известно о возможности взлома (джейлбрейка) моделей. Это вызвало обеспокоенность в Белом доме с точки зрения национальной безопасности.

После этого газета The Wall Street Journal написала, что ограничения были введены после того, как руководство компании Amazon передало властям данные о возможной угрозе. По имеющимся сведениям, исследователи компании с помощью ряда манипуляций добились от модели Fable 5 информации, которая потенциально могла быть использована для проведения серьезных кибератак. После проверки этих данных в администрации президента США Дональда Трампа пришли к выводу, что основной способ устранить риск – закрыть доступ к инструменту для иностранных правительств, компаний и частных лиц. Чтобы обеспечить соблюдение требования властей, Anthropic была вынуждена отключить Fable 5 и Mythos 5 для всех без исключения пользователей.

Как сообщает портал The Information, Белый дом, вероятнее всего, не станет расширять введенные экспортные ограничения на другие компании в сфере ИИ. Меры, по всей видимости, останутся специфичными именно для моделей Anthropic.

Конфликт между Пентагоном и Anthropic, на который сослался Хегсет, произошел в начале марта. Военное ведомство официально включило компанию в список структур, представляющих риск для цепочки поставок США, на что Anthropic пообещала ответить судебным иском. Трамп в соцсети Truth Social назвал попытку компании навязать Пентагону собственные условия предоставления услуг вместо требований американской конституции катастрофической ошибкой и объявил о шестимесячном переходном периоде для ведомств, использующих ее продукцию.