Москва9 сен Вести.Сотрудник американской компании Anthropic Джейкоб Коксон решил уйти из индустрии искусственного интеллекта из опасения того, что гонка технологических корпораций приближает человечество к "точке невозврата" и может привести к апокалипсису. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По информации журналистов, речь идет о 27-летнем математике родом из Великобритании. Как рассказывал Коксон, его коллеги все чаще описывают нынешнюю траекторию развития новых технологий фразами "критическая точка" и "эндшпиль".

Мы движемся к наиболее жестким из этих сценариев, при которых уже к концу следующего года ситуация может выйти из-под контроля приводит слова исследователя издание

По мнению Коксона, ни одна частная компания не может этично разрабатывать инструменты искусственного интеллекта без внешнего регулирования или скоординированного замедления развития этой сферы.

Как пишет газета, после увольнения мужчина планирует изучать поэзию.