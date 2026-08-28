Компанию Anthropic по решению суда в США исключили из черного списка Пентагона

Суд в США постановил исключить Anthropic из черного списка Пентагона Компанию Anthropic по решению суда в США исключили из черного списка Пентагона

Москва28 авг Вести.Федеральный суд Северного округа штата Калифорния (США) признал незаконным решение Пентагона, согласно которому американская компания Anthropic объявлена угрозой для поставок программ искусственного интеллекта (ИИ) в США, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление судьи Риты Лин.

Решение по статусу... является необоснованным и выходящим за рамки установленных законом полномочий... Положения приказа (главы Пентагона Пита – прим. ред.) Хегсета, запрещающие всем подрядчикам, поставщикам и партнерам Вооруженных сил США поддерживать торговые связи с Anthropic, являются необоснованными и превышают установленные законом полномочия приводит ТАСС выдержки из постановления суда

Компания Anthropic, основанная в 2021 году бывшими сотрудниками OpenAI, стала одним из лидеров в области разработки систем ИИ. В марте 2023 года Anthropic представила своего первого чат-бота Claude.

Три года спустя Пентагон присвоил Anthropic статус "угрозы логистическим цепочкам". Это произошло после того, как компания отказалась предоставить ведомству доступ к своим технологиям ИИ для использования "во всех законных целях".

Руководство Anthropic настаивало на двух исключениях – запрете на применение технологий компании для массовой слежки внутри страны, а также запрете на создание смертоносных автономных систем вооружений, например, боевых роботов.

В июне 2026 года правительство США, ссылаясь на законодательство о национальной безопасности, предписало Anthropic отключить доступ к двум флагманским языковым моделям искусственного интеллекта – Fable 5 и Mythos 5.