Москва28 авгВести.Федеральный суд Северного округа штата Калифорния (США) признал незаконным решение Пентагона, согласно которому американская компания Anthropic объявлена угрозой для поставок программ искусственного интеллекта (ИИ) в США, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление судьи Риты Лин.
Решение по статусу... является необоснованным и выходящим за рамки установленных законом полномочий... Положения приказа (главы Пентагона Пита – прим. ред.) Хегсета, запрещающие всем подрядчикам, поставщикам и партнерам Вооруженных сил США поддерживать торговые связи с Anthropic, являются необоснованными и превышают установленные законом полномочияприводит ТАСС выдержки из постановления суда
Компания Anthropic, основанная в 2021 году бывшими сотрудниками OpenAI, стала одним из лидеров в области разработки систем ИИ. В марте 2023 года Anthropic представила своего первого чат-бота Claude.
Три года спустя Пентагон присвоил Anthropic статус "угрозы логистическим цепочкам". Это произошло после того, как компания отказалась предоставить ведомству доступ к своим технологиям ИИ для использования "во всех законных целях".
Руководство Anthropic настаивало на двух исключениях – запрете на применение технологий компании для массовой слежки внутри страны, а также запрете на создание смертоносных автономных систем вооружений, например, боевых роботов.
В июне 2026 года правительство США, ссылаясь на законодательство о национальной безопасности, предписало Anthropic отключить доступ к двум флагманским языковым моделям искусственного интеллекта – Fable 5 и Mythos 5.