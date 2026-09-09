Москва9 сен Вести.Искусственный интеллект (ИИ) может уничтожить человечество уже к 2027 году. К такому выводу пришел исследователь американской компании Anthropic Джейкоб Коксон. По его словам, гонка технологий стремительно приближает нас к точке невозврата, за которой может последовать глобальная катастрофа.

Компания Anthropic, чья капитализация может достигать 2 триллионов долларов, после ухода Коксона из компании провела дополнительное стресс-исследование. Его результат: вероятность уничтожения человечества искусственным интеллектом в ближайшее десятилетие уже превысила 10%. Об этом заявил руководитель проводившей стресс-тестирование группы Alignment Science в компании Эван Хьюбингер на своей страничке в соцсети X.

Джейкоб в этом прав. Мы действительно искренне считаем, что ИИ может убить все человечество! пояснил он

По мнению Хьюбингера, наибольшие опасения вызывают системы "суперинтеллекта" ("сверхинтеллекта"), которые могут развиваться совершенно самостоятельно, в то время как существующие разработки в области ИИ серьезной угрозы не несут.

Эван Хьюбингер добавил, что Anthropic пытается решить проблему согласования целей "суперинтеллектов" с интересами человека, но пока готового способа сделать это нет. По его словам, скорость развития технологий оказалась намного выше прежних ожиданий.

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