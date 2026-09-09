Россиян предупредили об опасности слепого доверия нейронной сети Эксперт Меженева заявила, что не стоит слепо доверять информации от нейросетей

Москва9 сен Вести.При использовании нейронных сетей россиянам стоит понять, что знания искусственного интеллекта основаны на информации из интернета и слепо доверять им не стоит. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила ведущий инженер-аналитик лаборатории технологий искусственного интеллекта аналитического центра кибербезопасности компании "Газинформсервис" Ирина Меженева.

Эксперт подчеркнула, что нейросети – это коммерческий продукт, который создан для того, чтобы им часто пользовались.

Она сделана так, чтобы вызывать это доверие, чтобы нравиться, чтобы вы чаще к ней обращались, чтобы ею пользовались. И вспоминая, на чем она обучена - на интернете - она не должна вызывать доверие. То есть она может грамотно, на правильном русском языке, вежливо, уверенно выдать ту информацию, которая в ней есть. Поэтому, конечно, пользователь доверяет автоматически нейронной сети как собеседнику, эксперту, но мы должны помнить, что нейронная сеть может врать заявила эксперт

Меженева отметила, что сейчас ИИ не всегда применяют во благо и указала на избыточность личной информации, которую ей доверяют пользователи.

Сейчас искусственный интеллект применяют не совсем правильно и во благо. Лично я наблюдаю как слепое доверие результату, так и избыточное раскрытие информации, когда люди просто загружают какие-то свои личные данные в эти сервисы. И сейчас для массового пользователя активно производится подмена мышления, когда результат отправляется без проверки, слепое доверие нейронной сети привело просто к потере навыка самостоятельной работы добавила Меженева

Эксперт добавила, что нейросеть стоит использовать лишь в качестве помощника.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) может угрожать всему человечеству.