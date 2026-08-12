Россиян предупредили об опасности консультирования у ИИ вместо обращения к врачу Врачи предупредили об опасности обращения к ИИ для постановки диагноза

Москва12 авг Вести.Пациенты стали чаще обращаться к нейросетям и ИИ-помощникам при определении диагноза и консультировании по состоянию здоровья, что может подвергнуть жизнь человека опасности. Подробнее о возрастающем увлечении искусственным интеллектом ИС "Вести" рассказали алтайские врачи.

По словам главного онколога Алтайского края Игоря Вихлянова, пациентке предстояло удаление пораженного злокачественной опухолью органа, однако женщина отказалась от операции после общения с нейросетью.

С моей точки зрения, [это] не то что сверхглупость, это, наверное, излишняя надежда на мнение искусственного интеллекта, которому все равно на судьбу пациента… В итоге пациент ушел, что дальше будет – не знаю рассказал врач

Как сообщил главный врач Алтайского ЛОР-центра Евгений Тимошенский, из-за увлечения ИИ пациенты приходят в поликлиники уже с "готовыми диагнозами" и часто – не по адресу.

Приходят с ангинами к ЛОР-врачам, хотя мы с 74 года по закону не должны заниматься ангинами. Но приходят все равно… и вот – это одна из ошибок сказал он

Искусственный интеллект используют и сами медики, при этом ответственность за любое принятое решение лежит на самом человеке, отметил член коллегии адвокатов Павел Агиев. Он напомнил, что разработчики ИИ-алгоритмов не несут ответственности за то, как пациент или врач воспользовались их продуктом.

Неважно, на каких ошибочных данных основывается данный специалист, но он несет именно ответственность за принятое им решение. И для пациента вообще неважно, пользовался он ИИ, неправильно данные воспринял, либо он послушал соседа, либо обратился к другому врачу. Причинитель вреда – это то лицо, которое принимает решение объяснил юрист

Ранее сообщалось, что нейросеть ChatGPT по запросу пользователей предоставляла им пошаговую инструкцию по созданию биологического оружия и использованию ядов. Позднее биологи проанализировали ответы ChatGPT и назвали их "смертельно точными".